Очевидцы рассказали о стрельбе в ночном клубе Стамбула

Некоторые из свидетелей преступления успели заметить, как террорист устроил стрельбу еще на входе в клуб

Свидетели стрельбы в ночном клубе поделились впечатлениями после террористической атаки, а некоторые даже видели убийцу, сообщает РИА Новости.

Одна из посетительниц клуба отметила, что с трудом выбралась из-под людей, которые попадали на нее во время стрельбы.

"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс Синем Уяник и добавила, что ее супруг был ранен при нападении.

Также стало известно, что в клубе оказался и футболист, который на руках выносил свою девушку.

"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.

"Они сказали, что погибли 35-40 человек, но, вероятно, их больше, потому что, когда я шел, я видел, как люди идут прямо по телам", — приводит слова спортсмена агентство Франс Пресс.

Проходящий возле клуба Махмет Даг заявил, что видел, как преступник стрелял в полицейского и прохожего, прежде чем войти в клуб.

"Я был в шоке. После того, как он вошел в здание, мы не знали, что случилось. Были звуки пистолета и через две минуты, звук взрыва", – рассказал он изданию Guardian.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.