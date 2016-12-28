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Один из лучших вратарей мира Икер Касильяс может перейти из "Порту" в "Марсель" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/24_main.1482914934.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/24_tn.1482914934.jpg Мир 35-летний испанский голкипер заинтересовал французский клуб

Один из лучших вратарей мира Икер Касильяс может перейти из "Порту" в "Марсель"

Сегодня, 10:48

35-летний испанский голкипер заинтересовал французский клуб

Икер Касильяс. Фото Instagram
Икер Касильяс. Фото Instagram

Двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании по футболу вратарь Икер Касильяс, ныне выступающий за португальский "Порту", может продолжить карьеру во французском "Марселе", сообщил журналист RTL Бертран Лятур в своем микроблоге в Twitter.

Утверждается, что в услугах 35-летнего экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне". Помимо Касильяса клуб с юга Франции рассматривает кандидатуру 17-летнего стража ворот "Тулузы" Альбана Ляфона.

Касильяс перешел в "Порту" из мадридского "Реала" в июле 2015 года, подписав контракт по схеме "2+1". За это время он провел в составе португальской команды 63 игры и пропустил 50 мячей.

В стане "Реала" Касильяс выступал с 1998 года, пять раз выиграв чемпионат Испании, три раза – Лигу чемпионов, по два – Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В активе голкипера 167 матчей за сборную Испании, с которой он стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012) и чемпионом мира (2010). Касильяс – пятикратный обладатель награды лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Марсель, Порту , Икер Касильяс

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Источник:

РСпорт

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