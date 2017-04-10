Одна из непризнанных "республик" хочет сменить название

Согласно опросу, большинство жителей Южной Осетии выступили за переименование в Государство Алания

По данным exit poll, большинство граждан непризнанной Южной Осетии (регион Грузии) проголосовали на референдуме за введение равнозначного наименования Государство Алания, передает "РИА Новости".

Опрос избирателей проводился югоосетинской автономной некоммерческой организацией Академия социологического анализа, в нем приняли участие 2981 человек.

Отмечается, что инициативу поддержали 81,5% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 18,5%.

Одновременно с референдумом о переименовании "республики" 9 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы. По данным exit poll, действующий глава "государства" Леонид Тибилов набирает 45,8%, его основной конкурент, спикер парламента Анатолий Бибилов − 36,9%.

Таким образом, согласно законодательству, должен быть назначен второй тур выборов.

Напомним, непризнанная "республика" Южная Осетия планирует в 2017 году провести референдум о вхождении в состав России после выборов президента "страны".