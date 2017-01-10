Одна из самых сексуальных российских спортсменок завершила карьеру в 19 лет (фото)
Яна Кудрявцева приняла решение завязать с художественной гимнастикой
Российская гимнастка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру в 19 лет, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Спортсменка уведомила организацию о своем решении еще в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас.
Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Яна Кудрявцева очень популярна в социальных сетях. Она часто делится яркими фотографиями в Instagram, где у нее почти 300 тысяч подписчиков.
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