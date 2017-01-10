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Одна из самых сексуальных российских спортсменок завершила карьеру в 19 лет (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/17_main.1484034451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/17_tn.1484034451.jpg Мир Яна Кудрявцева приняла решение завязать с художественной гимнастикой

Одна из самых сексуальных российских спортсменок завершила карьеру в 19 лет (фото)

Сегодня, 09:46

Яна Кудрявцева приняла решение завязать с художественной гимнастикой

Яна Кудрявцева. Фото Instagram
Яна Кудрявцева. Фото Instagram

Российская гимнастка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру в 19 лет, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсменка уведомила организацию о своем решении еще в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас.

Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Яна Кудрявцева очень популярна в социальных сетях. Она часто делится яркими фотографиями в Instagram, где у нее почти 300 тысяч подписчиков.
художественная гимнастика

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Источник:

Сегодня|Спорт

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