Одна из самых сексуальных российских спортсменок завершила карьеру в 19 лет (фото)

Российская гимнастка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру в 19 лет, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсменка уведомила организацию о своем решении еще в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас.

Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира, 11-кратной чемпионкой Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Яна Кудрявцева очень популярна в социальных сетях. Она часто делится яркими фотографиями в Instagram, где у нее почти 300 тысяч подписчиков.