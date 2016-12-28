Официально: "Малага" уволила тренера Хуанде Рамоса

Главный тренер футбольного клуба "Малага" Хуанде Рамос покинул свой пост, сообщается на официальном сайте испанской команды.

Ранее президент и владелец "Малаги" Абдулла Аль Тани в своем микроблоге в Twitter анонсировал отставку 62-летнего специалиста. Но официальное подтверждение информация получила сегодня.

"Я до сих пор считаю, что эта команда имеет большой потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда "Малага" комфортно располагается в турнирной таблице на 11-м месте с 21 очком и еще остается несколько туров до завершения первого круга чемпионата", – сказал Рамос.

Рамос, до этого работавший в украинском "Днепре", возглавил "Малагу" в мае этого года, сменив Хави Грасию.

После 16 туров "Малага" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 балл. На прошлой неделе команда выбыла из Кубка Испании, в 1/16 финала по сумме двух игр уступив "Кордове" — представителю второго дивизиона чемпионата страны.

В составе "Малаги" выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском "Днепре".