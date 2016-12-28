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Официально: "Малага" уволила тренера Хуанде Рамоса

Вчера, 23:27

Клуб Дениса Бойко остался без главного тренера

Хуанде Рамос. Фото AFP
Хуанде Рамос. Фото AFP

Главный тренер футбольного клуба "Малага" Хуанде Рамос покинул свой пост, сообщается на официальном сайте испанской команды.

Ранее президент и владелец "Малаги" Абдулла Аль Тани в своем микроблоге в Twitter анонсировал отставку 62-летнего специалиста. Но официальное подтверждение информация получила сегодня.

"Я до сих пор считаю, что эта команда имеет большой потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда "Малага" комфортно располагается в турнирной таблице на 11-м месте с 21 очком и еще остается несколько туров до завершения первого круга чемпионата", – сказал Рамос.

Рамос, до этого работавший в украинском "Днепре", возглавил "Малагу" в мае этого года, сменив Хави Грасию.

После 16 туров "Малага" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 балл. На прошлой неделе команда выбыла из Кубка Испании, в 1/16 финала по сумме двух игр уступив "Кордове" — представителю второго дивизиона чемпионата страны.

В составе "Малаги" выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском "Днепре".
тренер, чемпионат Испании, Хуанде Рамос, Малага, Денис Бойко

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Источник:

Malaga FC

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