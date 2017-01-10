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Официально: на чемпионате мира по футболу будет 48 команд http://www.segodnya.ua/img/article/7867/91_main.1484041931.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/91_tn.1484041931.jpg Мир ФИФА одобрила увеличение количества участников турнира

Официально: на чемпионате мира по футболу будет 48 команд

Сегодня, 11:50

ФИФА одобрила увеличение количества участников турнира

На мундиале будет больше команд. Фото AFP
На мундиале будет больше команд. Фото AFP

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.
футбол, ФИФА, ЧМ-2026

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Источник:

Р-спорт

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