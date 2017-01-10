Официально: на чемпионате мира по футболу будет 48 команд

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.