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Огнем и конем: испанские наездники отпраздновали День святого Антония (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/82_main.1484917122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/82_tn.1484917122.jpg Мир В этот день принято скакать на лошадях через костры и благословлять своих домашних питомцев

Огнем и конем: испанские наездники отпраздновали День святого Антония (фото)

Сегодня, 19:16

В этот день принято скакать на лошадях через костры и благословлять своих домашних питомцев

В Испании отметили День покровителя домашних животных святого Антония.

День святого Антония — церковный праздник, который проходит в дни католического Карнавала. В этот день священники благословляют домашний скот, который хозяева приводят к церкви.

По всей стране проходят праздничные процессии, на которых хозяева в сопровождении своих собак, кошек, лошадей, ослов, красочно украшенных лентами, плюмажами и колокольчиками, ходят вокруг храма перед тем, как священник с паперти благословит их.

А вот в деревне Сан-Бартоломео существует обряд, имеющий многовековую традицию — жители деревни, мужчины и женщины, скачут на лошадях через пылающий костер.
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"Сегодня"

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