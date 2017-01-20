Огнем и конем: испанские наездники отпраздновали День святого Антония (фото)

В этот день принято скакать на лошадях через костры и благословлять своих домашних питомцев

В Испании отметили День покровителя домашних животных святого Антония.

День святого Антония — церковный праздник, который проходит в дни католического Карнавала. В этот день священники благословляют домашний скот, который хозяева приводят к церкви.

По всей стране проходят праздничные процессии, на которых хозяева в сопровождении своих собак, кошек, лошадей, ослов, красочно украшенных лентами, плюмажами и колокольчиками, ходят вокруг храма перед тем, как священник с паперти благословит их.

А вот в деревне Сан-Бартоломео существует обряд, имеющий многовековую традицию — жители деревни, мужчины и женщины, скачут на лошадях через пылающий костер.