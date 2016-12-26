Охотник в России застрелил друга вместо лося

Жителю Якутии теперь грозит суд за убийство по неосторожности

Житель Якутии подозревается в том, что на охоте выстрелил в своего приятеля, приняв его за лося, от чего мужчина скончался. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, охотник во время преследования на снегоходе лося заметил движение среди деревьев. Предположив, что там находится животное, но достоверно не убедившись в этом, мужчина произвел два выстрела из нарезного охотничьего ружья марки "СКС" в направлении деревьев", – отметили в российском ведомстве.

За деревьями находился другой охотник, который получил огнестрельное пулевое сквозное ранение грудной клетки и скончался на месте. Тело погибшего приятеля охотник доставил в село и сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении 51-летнего жителя села Оргет возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".