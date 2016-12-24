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Оле-Эйнар Бьорндален будет меньше тренироваться в Рождество, чтобы не заболеть http://www.segodnya.ua/img/article/7827/67_main.1482602436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/67_tn.1482602436.jpg Мир Биатлонист проведет новогодние праздники в горах

Оле-Эйнар Бьорндален будет меньше тренироваться в Рождество, чтобы не заболеть

Сегодня, 19:53

Биатлонист проведет новогодние праздники в горах

Оле-Эйнар Бьорндален. Фото AFP
Оле-Эйнар Бьорндален. Фото AFP

Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален заявил, что планирует уменьшить нагрузки во время ближайших тренировок, чтобы избежать болезней. Также 42-летний спортсмен отметил, что надеется поскорее отдохнуть вместе с семьей.

– На Рождество я должен попытаться отдохнуть немного лучше, чем в прошлом году, – цитирует NRK Бьорндалена. – Я тогда переусердствовал с тренировками, из-за чего ухудшилась моя иммунная система. В этом сезоне я должен стать лучше и немного умнее.

Праздники проведем в горах, где есть хорошие условия для тренировок. Но, конечно же, я с нетерпением жду, когда мы с семьей соберемся дома. Это греет меня, поэтому я очень жду Рождество. Знаете, сейчас я не в плохом состоянии, но и не в лучшей форме.
биатлон, Оле-Эйнар Бьорндален, биатлонист

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Источник:

СЭ

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