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Олланд предупредил своего будущего преемника по поводу РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7876/96_main.1484230396.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/96_tn.1484230396.jpg Мир По его словам, диалог с Москвой необходим, но он должен основываться на интересах и принципах Франции

Олланд предупредил своего будущего преемника по поводу РФ

Сегодня, 16:08

По его словам, диалог с Москвой необходим, но он должен основываться на интересах и принципах Франции

Франсуа Олланд. Фото: AFP
Франсуа Олланд. Фото: AFP

Президент Франции Франсуа Олланд выступил с предостережением для своего будущего преемника по поводу России. Об этом он заявил в выступлении перед дипломатическим корпусом, передает Le Figaro.

"Недостаточно снова и снова повторять, что мы должны говорить с Россией, потому что мы и так не перестаем это делать. Проблемы не исчезают, когда мы о них говорим, это было бы слишком просто. Нужна активная дипломатия", – сказал Олланд.

По его словам, диалог необходим, но он должен основываться на интересах и принципах Франции.

"Россия является партнером Франции, учитывая исторические связи и дружбу между нашими народами. У меня было много встреч с Владимиром Путиным, и я никогда не думал, что можно обойтись без России", – отметил он, упомянув при этом соглашение относительно Ирана и конфликт в Украине.

Ранее сообщалось, что Олланд на встрече с дипкорпусом заявил, что Франция не признает аннексию Крыма, а отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений.

Как сообщалось, согласно последним опросам, французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае.
россия, Франция, президент, Олланд, фийон

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Источник:

Украинская правда

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