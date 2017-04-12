"Они нервничают": Хейли прокомментировала реакцию РФ на химатаку в Сирии

Сегодня, 10:17

Америка пытается помочь Москве сохранить лицо после сирийских событий, отметила дипломат

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

Россия своим поведением показала, что она явно не была удивлена химической атакой в сирийском Идлибе и, вероятно, знала об авиаударе заранее. Об этом заявила в интервью CNN постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, передает телеканал NewsOne.

Она считает, что действия Асада ослабили Россию и Москва всячески пытается это скрыть, а американцы в свою очередь дают возможность путину сохранить лицо.

"Если вы посмотрите на тот факт, что, когда эта информация вышла, они начали быстро защищаться. Они не выглядели шокированными, они не выглядели удивленными, они защищались, а затем появились доказательства, и мы точно увидели, что это такое. Я думаю, что они знали. Я думаю, они нервничают. Я думаю, что они чувствуют, что действия Асада ослабили их и пытаются это скрыть. Они понимают, что международное сообщество не купилось на это и не купится, и теперь им нужно понять, как сохранить лицо. Мы даем им все возможности сохранить лицо", – добавила она.

Также Хейли отметила, что Россия сейчас оказалась без международной поддержки, поэтому ей нужно принимать решение.

"Россия на острове, и теперь им нужно решить, останутся ли они на острове и потеряют любого, кто хочет работать с ними, или они собираются вернуться, не потерять лицо, и на самом деле постараются сделать что-то конструктивное", – заключила Хейли.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.
россия, Сирия, американцы, химатака, авиаудар, Хейли
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость ""Они нервничают": Хейли прокомментировала реакцию РФ на химатаку в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин сравнил союзников США по НАТО с "китайскими болванчиками"

Сегодня, 09:09

Российский лидер встал на защиту Асада после химической атаки

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Сын Трампа объяснил, почему его отец дал команду ударить по Сирии

Вчера, 11:07

Президент США не действовал импульсивно и его позиция по ракетному удару была взвешенной, считает Эрик

Мир

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

В США утверждают, что РФ знала о подготовке химатаки в Сирии

Вчера, 09:12

Американцы считают, что после применения химического оружия была попытка скрыть следы преступления

Мир

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

Гудков объяснил, как химатака в Сирии изменила США

Вчера, 04:30

Америка возвращается в качестве геополитического игрока на Ближний Восток, считает российский политик

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Тиллерсон объяснил, почему химатака в Сирии лежит на плечах РФ

10 Апреля, 09:44

Американцы уверены, что именно по вине России случился ужасный авиаудар в Идлибе

Мир

Город Хан-Шейхун в Сирии дважды обстреляли самолеты в пятницу и субботу. Фото: AFP

Сирийский город Хан-Шейхун после химатаки подвергся авиаударам

8 Апреля, 17:51

В результате авианалета одна женщина убита, еще три человека получили ранения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования