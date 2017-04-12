"Они нервничают": Хейли прокомментировала реакцию РФ на химатаку в Сирии

Россия своим поведением показала, что она явно не была удивлена химической атакой в сирийском Идлибе и, вероятно, знала об авиаударе заранее. Об этом заявила в интервью CNN постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, передает телеканал NewsOne.

Она считает, что действия Асада ослабили Россию и Москва всячески пытается это скрыть, а американцы в свою очередь дают возможность путину сохранить лицо.

"Если вы посмотрите на тот факт, что, когда эта информация вышла, они начали быстро защищаться. Они не выглядели шокированными, они не выглядели удивленными, они защищались, а затем появились доказательства, и мы точно увидели, что это такое. Я думаю, что они знали. Я думаю, они нервничают. Я думаю, что они чувствуют, что действия Асада ослабили их и пытаются это скрыть. Они понимают, что международное сообщество не купилось на это и не купится, и теперь им нужно понять, как сохранить лицо. Мы даем им все возможности сохранить лицо", – добавила она.

Также Хейли отметила, что Россия сейчас оказалась без международной поддержки, поэтому ей нужно принимать решение.

"Россия на острове, и теперь им нужно решить, останутся ли они на острове и потеряют любого, кто хочет работать с ними, или они собираются вернуться, не потерять лицо, и на самом деле постараются сделать что-то конструктивное", – заключила Хейли.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.