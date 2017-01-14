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ООН не сможет противостоять глобальным вызовам без США – Пауэр http://www.segodnya.ua/img/article/7881/75_main.1484357769.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/75_tn.1484357769.jpg Мир Постпред США в Организации заявила, что Вашингтон "очень много рычагов влияния" и должен продолжать эффективно их использовать

ООН не сможет противостоять глобальным вызовам без США – Пауэр

Сегодня, 03:36

Постпред США в Организации заявила, что Вашингтон "очень много рычагов влияния" и должен продолжать эффективно их использовать

ООН нуждается в США для противодействия глобальным вызовам, считает Пауэр. Фото: AFP
ООН нуждается в США для противодействия глобальным вызовам, считает Пауэр. Фото: AFP

ООН не сможет противостоять глобальным вызовам, в том числе с терроризмом, эпидемиями и стихийными бедствиями, без определяющей роли США. С таким утверждением выступила в пятницу Пауэр на своей последней пресс-конференции в качестве постоянного представителя США при всемирной организации, передает УНН.

Дипломат отметила, что мир "всегда будет обращаться в ООН, сталкиваясь с угрозой в лице терроризма, государства, стремящегося к обладанию ядерным оружием, следующей эпидемии Эбола или другой болезни, цунами".

"Мы знаем, что такое будет происходить, так что в наших интересах сделать эту организацию более дееспособной, и этого никогда не случится, если в ее составе не будет США, которые в статусе лидера действуют с позиции сотрудничества, взаимоуважения и концепции коллективной безопасности и общечеловеческих ценностей ", – заявила Пауэр.

Постпред США отметила, что ни одна страна не может самостоятельно урегулировать международные конфликты, но Вашингтон, по ее мнению, имеет "очень много рычагов влияния" и должен продолжать эффективно их использовать.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, вступивший в должность с 1 января 2017 года, призвал всех сотрудников к реформе Организации Объединенных Наций.
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