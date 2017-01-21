Оползень накрыл отель в Китае, есть жертвы

Два человека погибли в результате схода оползня на отель в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Накануне вечером около трех тысяч кубометров горной породы сошли на отель Mirage в городе Наньчжан в центральном Китае. В результате под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек – работники и гости, находившиеся в это время в ресторане отеля на первом этаже.

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших, двое из них впоследствии скончались в больнице. Еще десять человек пока не найдены, спасательные работы продолжаются.

Тем временем в Италии не прекращается операция по спасению людей из-под завалов отеля "Ригопьяно", погребенного под снежной лавиной.

Специалисты полагают, что под руинами заваленного снежной лавиной трехэтажного здания отеля "Ригопьяно" могут оставаться живые люди. Несмотря на то, что с момента схода лавины на отель прошло уже более 48 часов, специалисты утверждают, что надежда есть.