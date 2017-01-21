Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Оползень накрыл отель в Китае, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7904/39_main.1484991637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/39_tn.1484991637.jpg Мир Под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек, поисково-спасательные работы продолжаются

Оползень накрыл отель в Китае, есть жертвы

Сегодня, 11:39

Под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек, поисково-спасательные работы продолжаются

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших. Фото: AFP
Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших. Фото: AFP

Два человека погибли в результате схода оползня на отель в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Накануне вечером около трех тысяч кубометров горной породы сошли на отель Mirage в городе Наньчжан в центральном Китае. В результате под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек – работники и гости, находившиеся в это время в ресторане отеля на первом этаже.

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших, двое из них впоследствии скончались в больнице. Еще десять человек пока не найдены, спасательные работы продолжаются.

Тем временем в Италии не прекращается операция по спасению людей из-под завалов отеля "Ригопьяно", погребенного под снежной лавиной.

Специалисты полагают, что под руинами заваленного снежной лавиной трехэтажного здания отеля "Ригопьяно" могут оставаться живые люди. Несмотря на то, что с момента схода лавины на отель  прошло уже более 48 часов, специалисты утверждают, что надежда есть.
Китай, жертвы, спасатели, погибли, отель, оползень, операция, специалисты, в Италии, в Китае

Вы сейчас просматриваете новость "Оползень накрыл отель в Китае, есть жертвы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Взрыв на химзаводе в Китае. Фото: AFP

Взрыв на химзаводе в Китае: погибли более 20 человек

11 Августа 2016, 15:09

Пять человек получили повреждения

Наука и Технологии

Китай успешно запустил свой первый спутник системы мобильной связи

7 Августа 2016, 07:21

Ожидается, что система будет предоставлять стабильные услуги мобильной связи в любую погоду и при любых условиях Китаю и прилегающим к нему странам

Скандалы

<p>Фестиваль. Фото: twitter.com/BuzzFeedNews</p>

На музыкальном фестивале в США погибли три человека

2 Августа 2016, 04:28

В полиции уже заявляют, что пока нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны между собой

Мир

В Китае открылась новая стеклянная тропа на высоте 1,5 км

3 Августа 2016, 03:45

Новый мост назвали "Извивающийся дракон", его длина 100 метров, ширина чуть более полутора метров

Мир

Китай собирается управлять погодой

18 Сентября 2016, 03:30

Ученые нашли «небесную реку»: поток пара в верхних слоях атмосферы

Мир

В Китае погибли 40 человек при обрушении на электростанции. Фото: AFP

В Китае произошла авария на электростанции: погибли 40 человек

24 Ноября 2016, 10:54

Обрушились временные конструкции внутри строящейся охлаждающей башни (градирни) электростанции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.