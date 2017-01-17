Ошибочный авиаудар по лагерю беженцев в Нигерии унес жизни более 100 человек

Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации "Боко харам"

Военный самолет Нигерии ошибочно нанес удар по лагерю беженцев в штате Борно, в результате чего погибли более 100 человек. Об этом сообщает Association Press, передает телеканал "112 Украина".

Согласно сообщению, удар был направлен против экстремистской организации "Боко харам". У военных была информация, что группировка боевиков находится именно в этом районе.

На данный момент точного количества погибших нет, но их количество превысило 100 человек, сообщил один из государственных чиновников штата Борно.

Международный комитет Красного Креста заявил, что среди погибших шесть сотрудников и волонтеров из нигерийского Красного Креста, еще 13 получили ранения. Также ранения получили сотрудники организации "Врачи без границ".

Ранее нигерийские войска заявили, что взяли под свой контроль ключевой лагерь террористов "Боко харам" на территории страны, это было названо "окончательным разгромом "Боко харам" в их последнем анклаве в Самбиса-Форест".

В начале 2015-го года исламисты из "Боко харам" контролировали территорию Нигерии размером с Бельгию, однако в течение этого года нигерийская армия при поддержке союзников из соседних стран смогла вытеснить террористов со всей территории государства, кроме базы на северо-востоке.

За семь лет вооруженного противостояния боевики "Боко харам" убили 15 тысяч человек и принудили к переселению более двух миллионов. На захваченной территории они вводили строгие законы шариата и пытались построить собственное исламское государство.