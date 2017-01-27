Ослабление санкций в отношении России обсуждается – советник Трампа

При этом неизвестно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер, или только об ослаблении санкционного режима

В Белом доме обсуждается возможность ослабления санкций в отношении России. Об этом заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Все это находится в процессе рассмотрения", – сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее журналист издания "Politico" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, которые действующие в отношении РФ.

"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса – Ред.) Тиллерсона госсекретарем?", – написала она в своем "Твиттере".

В следующем сообщении она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

Отметим, что из сообщений Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер, или только об ослаблении санкционного режима.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.