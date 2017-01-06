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От антарктических льдов вскоре отколется один из самых крупных в истории айсбергов – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7859/88_main.1483701519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/88_tn.1483701519.jpg Мир Вскоре от льдов Антарктиды отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории

От антарктических льдов вскоре отколется один из самых крупных в истории айсбергов – ученые

Сегодня, 13:18

Вскоре от льдов Антарктиды отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории

Ледник Ларсена может разрушиться уже в этом году. Фото: AFP
Ледник Ларсена может разрушиться уже в этом году. Фото: AFP

Ученые считают, что от последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около 5 тыс. кв. км.

Ледник "Ларсен С" – последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

"Ларсен А" откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью "Ларсена В" площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Всего через 35 дней "Ларсен В" разрушился почти полностью.

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена. В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на "Ларсене С". Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5 тыс. кв. км.

Сейчас разлому остается 20 км до океана. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель.

"Если через несколько месяцев она еще не отломится, я буду очень удивлен", – заявил профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами.

Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в "Ларсене С" существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы. Ученых больше заботит то, как отрыв льдины скажется на оставшейся части ледника.

"Мы уверены, хотя многие другие не согласны, что оставшийся ледник будет менее стабильным, чем сейчас", – говорит профессор Лакмен.

Льдина, которая отколется от "Ларсена С", будет одним из крупнейших айсбергов в истории, но ее погружение в море незначительно скажется на уровне мировых океанов. По некоторым оценкам, если под воду уйдет весь ледник "Ларсен С" целиком, уровень моря может подняться на 10 см.
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Источник:

УНИАН

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