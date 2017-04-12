Отношения с РФ не выйдут из-под контроля из-за Сирии – министр обороны США

Сегодня, 01:43

Джеймс Маттис выразил уверенность, что эскалации между Россией и Соединенными Штатами не произойдет из-за последнего ракетного удара

Джеймс Маттис. Фото: AFP
Джеймс Маттис. Фото: AFP

Ракетный удар американских сил по сирийской авиабазе Шайрат, откуда была направлена химическая атака по гражданским, не приведет к дальнейшей эскалации между США и РФ. Об этом заявил во вторник во время открытой пресс-конференции для журналистов Министр обороны США Джеймс Маттис, передает Укринформ.

"Я уверен, что россияне будут действовать в своих собственных интересах. Не в их интересах стремиться, чтобы ситуация вышла из-под контроля", – отметил глава оборонного ведомства США.

Он выразил уверенность, что эскалации между Россией и Соединенными Штатами не произойдет из-за последнего ракетного удара. По его словам, контакты с русскими поддерживаются и дальше, и ситуация не выйдет из-под контроля.

Одновременно Маттис подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в том, что ответственность за химическую атаку несет на себе режим Башара Асада. "Мы определили, что обдуманный военный ответ является лучшим способом удержать режим от того, чтобы совершить подобное снова", – отметил глава Пентагона.

Министр также подчеркнул, что борьба с ИГИЛ остается главной целью в Сирии для Соединенных Штатов.
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