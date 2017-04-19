Отвлекающий маневр: в КНДР сотрудники на ядерном полигоне играют в волейбол

Сегодня, 05:00

Специалисты мониторинговой группы 38 North считают, что это отвлекающий маневр и полигон находится в режиме готовности к ядерному испытанию

Эксперты, увидев снимки, удивились. Фото: Yahoo
Эксперты, увидев снимки, удивились. Фото: Yahoo

Специалисты мониторингового проекта 38 North штаб-квартира которого находится в Вашингтоне сообщили о необычных снимках, сделанных в результате съемки со спутника полигона для ядерных испытаний Пунгери в Северной Корее. На них сотрудники полигона заняты игрой в волейбол. Об этом сообщает Телеканал 112 со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что эксперты, увидев снимки, удивились. Однако, они пришли к выводу, что это может быть отвлекающим маневром, цель которого отвлечь внимание наблюдателей от готовящегося подземного ядерного испытания.

Сотрудники 38 North сообщили, что игра в волейбол ведется минимум на трех площадках: на административной площадке, на вспомогательной площадке около командного центра и около казарм охраны.

По словам собеседника агентства, это может означать то, что полигон находится в состоянии готовности к ядерному испытанию.

Напомним, администрация Трампа заявила, что может усилить санкции против Северной Кореи (КНДР) в связи с запусками ракет. В частности санкции будут частью плана, который включает дифференцированный подход, в частности усиление экономического и дипломатического давления, а также наращивание обороноспособности США и союзников – Южной Кореи и Японии. Санкции могут затронуть китайские банки и фирмы, которые ведут бизнес с Северной Кореей.
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