Палестина заявила о получении транша Обамы

Сегодня, 02:20

Речь идет о сумме в 221 миллион долларов

Барак Обама, фото AFP
Барак Обама, фото AFP

Палестина получила транш финансовой помощи, который перевела администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы. Об этом сообщил советник президента государства Хусам Зомлот.

Он подтвердил, что речь идет о сумме в 221 миллион долларов. "Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", — сказал советник, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".

По словам Зомлота, в Рамалле также ожидают, что США останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. "Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников", — подчеркнул он.

26 января The Times of Israel со ссылкой на свои источники в Рамалле сообщила, что Трамп заморозил транш Обамы. По информации газеты, Госдепартамент уведомил власти Палестины, что средства не будут переведены в ближайшее время. При этом отмечается, что в Вашингтоне займутся изучением целесообразности этой операции.

24 января стало известно, что Обама отдал распоряжение о переводе денег палестинцам вопреки воле республиканцев в Конгрессе. Уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении за несколько часов до инаугурации Трампа.

Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи населению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению "надлежащего политического управления и верховенства права в Палестинском государстве".

Команда Обамы также выделила четыре миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, и 1,25 миллиона организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.
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РИА Новости

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