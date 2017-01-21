Папа Франциск призвал Трампа заботиться о бедных

Франциск надеется, что Трамп будет руководствоватся духовными и этическими ценностями

Папа Франциск призвал президента США Дональда Трампа руководствоваться этическими ценностями и заботиться о бедных во время своего пребывания в должности президента. Oб этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина"

"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы ваши решения руководствовались богатыми духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа и приверженность вашей страны к продвижение человеческого достоинства и свободы во всем мире", – заявил Франциск.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась сегодня, 20 января 2017 г. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс были приведены к присяге.