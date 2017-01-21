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Папа Франциск призвал Трампа заботиться о бедных http://www.segodnya.ua/img/article/7903/93_main.1484956975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/93_tn.1484956975.jpg Мир Франциск надеется, что Трамп будет руководствоватся духовными и этическими ценностями

Папа Франциск призвал Трампа заботиться о бедных

Сегодня, 02:02

Франциск надеется, что Трамп будет руководствоватся духовными и этическими ценностями

Папа Франциск, фото AFP
Папа Франциск, фото AFP

Папа Франциск призвал президента США Дональда Трампа руководствоваться этическими ценностями и заботиться о бедных во время своего пребывания в должности президента. Oб этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина"

"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих  объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы ваши решения руководствовались богатыми духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа и приверженность вашей страны к продвижение человеческого достоинства и свободы во всем мире", – заявил Франциск.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась сегодня, 20 января 2017 г. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс были приведены к присяге.
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