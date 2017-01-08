Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности и передвигаться с помощью пуленепробиваемых транспортных средств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его интервью во введении новой книги итальянского автора Андреа Торниелли.

По его информации, понтифик понимает, что может стать объектом нападения, однако, в отличие от своих предшественников, не планирует начать передвигаться в бронированных машинах. "Я отдаю себе отчет о рисках... Может быть, это безрассудно, но у меня нет никакого страха за себя. Всегда есть риск нападения со стороны безумцев, но Господь всегда рядом", – цитирует агентство заявление понтифика.

"Я не могу позволить себе передвигаться в пуленепробиваемых автомобилях", – добавил он.

Как добавляет агентство, итальянская полиция за последние два года значительно усилила меры безопасности в районе Ватикана после произошедших в Европе нападений экстремистов.

Как сообщалось, ранее Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе.