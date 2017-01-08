Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности http://www.segodnya.ua/img/article/7863/50_main.1483878990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/50_tn.1483878990.jpg Мир Как отмечается, понтифик понимает, что может стать объектом нападения

Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности

Сегодня, 14:34

Как отмечается, понтифик понимает, что может стать объектом нападения

Папа Римский Франциск, фото AFP
Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности и передвигаться с помощью пуленепробиваемых транспортных средств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его интервью во введении новой книги итальянского автора Андреа Торниелли.

По его информации, понтифик понимает, что может стать объектом нападения, однако, в отличие от своих предшественников, не планирует начать передвигаться в бронированных машинах. "Я отдаю себе отчет о рисках... Может быть, это безрассудно, но у меня нет никакого страха за себя. Всегда есть риск нападения со стороны безумцев, но Господь всегда рядом", – цитирует агентство заявление понтифика.

"Я не могу позволить себе передвигаться в пуленепробиваемых автомобилях", – добавил он.

Как добавляет агентство, итальянская полиция за последние два года значительно усилила меры безопасности в районе Ватикана после произошедших в Европе нападений экстремистов.

Как сообщалось, ранее Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе.
Папа Римский, Франциск

Вы сейчас просматриваете новость "Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством

6 Января, 15:43

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам

Донбасс

Папа Римский Франциск. Фото: AP

Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе

25 Декабря 2016, 15:24

Понтифик призвал помогать пострадавшим от конфликта на Донбассе

Общество

Католики и протестанты празднуют Рождество. Фото из открытых источников

Католики всего мира празднуют Рождество Христово

25 Декабря 2016, 00:45

В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году

Донбасс

Папа Римский Франциск, фото AFP

Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро

23 Декабря 2016, 20:21

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Донбасс

Папа Римский Франциск. Фото: МИД Кубы

Папа Римский может посетить Донбасс – СМИ

18 Декабря 2016, 17:02

По словам архиепископа, на данный момент папа римский Франциск не может лично приехать в Донбасс, но такое желание у него есть 

Мир

Папа Римский. Фото: AFP

Папа Римский призвал СМИ не распространять фейки

8 Декабря 2016, 13:46

По мнению понтифика, дезинформация в средствах массовой информации является худшим, что могут сделать издания

Наука и Технологии

Папа Римский Франциск принял в Ватикане Стивена Хокинга

30 Ноября 2016, 06:35

Франциск отметил, что христианам и ученым следует объединиться "с общей целью защиты нашего общего дома, поскольку он находится под угрозой экологической катастрофы"

Мир

Патриарх Кирилл. Фото: ТАСС

РПЦ и Ватикан назвали единственный способ решения конфликта на Донбассе

22 Ноября 2016, 11:57

В совместной декларации патриарх Кирилл и Папа Франциск призвали свои церкви не поддерживать дальнейшее развитие конфликта в стране

Мир

Папа Римский провел мессу для заключенных

7 Ноября 2016, 19:06

Франциск призвал уважать достоинство заключенных, чаще проводить амнистию и отменить смертную казнь

Невероятное

В Сети появился фильм Ди Каприо об опасности глобального потепления

2 Ноября 2016, 01:07

В фильме Леонардо Ди Каприо пытается привлечь внимание к проблемам экологии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.