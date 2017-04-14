Папа Римский омыл и поцеловал ноги 12 бывшим мафиози

Сегодня, 10:47

Став весной 2013 года главой Римско-Католической церкви, Франциск первым из пап решил вынести обряд омовения ног за пределы Ватикана


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Папа Франциск в тюрьме Пальяно, недалеко от Рима, преклонил колени перед группой заключенных из 12 человек, по числу апостолов, затем омыл и вытер их ноги, после чего прикоснулся к ним губами в символическом поцелуе, пишет AFP.

Согласно христианской традиции, Иисус омыл ноги апостолам перед трапезой в знак смирения. Папа Франциск с 2013 года, сразу после избрания, перенес эту церемонию из Ватикана в исправительные заведения Италии.

В прошлом году перед Пасхой он в колонии омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям, среди которых были два мусульманина.

В 2014 году Папа омыл ноги престарелым и инвалидам, в 2015 году — заключенным в одной из тюрем, а в 2016 году — подопечным центра для содержания мигрантов.
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"Сегодня"

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