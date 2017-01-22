Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Папа Римский предостерег от появления нового Гитлера http://www.segodnya.ua/img/article/7906/51_main.1485109788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/51_tn.1485109788.jpg Мир Папа Римский предупреждает об опасности распространения популизма

Папа Римский предостерег от появления нового Гитлера

Сегодня, 20:29

Папа Римский предупреждает об опасности распространения популизма

Папа Римский Франциск, фото AFP
Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский Франциск предостерег от появления нового Гитлера из-за роста популизма в мире, сообщает в воскресенье международное французское радио.

Согласно сообщению, в интервью испанской газете "Паис" понтифик заявил об опасности популизма и политических кризисов, которые заставляют людей голосовать за тех, кого они считают "спасителями", и, в конечном счете, приводят к возникновению диктатур наподобие гитлеровской Германии. "Для меня типичный пример популизма в европейском смысле этого слова это 1933 год в Германии", – сказал Папа Франциск.

Он напомнил, что Гитлер "не захватывал власть, а был избран собственным народом, а затем уничтожил собственный народ".

По словам понтифика, сегодня есть люди, которые говорят о необходимости искать "спасителя", который бы вернул им идентичность, и о необходимости защищаться с помощью стен и колючей проволоки. При этом в Германии в 1930-х "народ в состоянии кризиса также искал свою идентичность, и тогда появился харизматичный лидер", который дал народу "искаженную идентичность, и мы знаем, что потом произошло", сказал Папа Франциск.
Папа Римский, гитлер, власть, народ, Папа, люди, слова, собственный, пример, опасности, понтифик, Франциск

Вы сейчас просматриваете новость "Папа Римский предостерег от появления нового Гитлера ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Папа Франциск, фото AFP

Папа Франциск призвал Трампа заботиться о бедных

Вчера, 02:02

Франциск надеется, что Трамп будет руководствоватся духовными и этическими ценностями

Политика

Папа Римский Франциск. Фото: МИД Кубы

Папа Римский сделал заявление по Донбассу

9 Января, 14:31

По его словам, в Европе, где хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента

Мир

Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский Франциск отказался усиливать меры своей безопасности

8 Января, 14:34

Как отмечается, понтифик понимает, что может стать объектом нападения

Мир

Папа Римский Франциск, фото AFP

Папа Римский поздравил православных с наступающим Рождеством

6 Января, 15:43

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам

Донбасс

Папа Римский Франциск. Фото: AP

Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе

25 Декабря 2016, 15:24

Понтифик призвал помогать пострадавшим от конфликта на Донбассе

Донбасс

Папа Римский Франциск, фото AFP

Понтифик к Рождеству направит Украине шесть миллионов евро

23 Декабря 2016, 20:21

Средства будут через нунциатуру Ватикана в Украине направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.