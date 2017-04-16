Папа Римский в своей пасхальной речи вспомнил про Украину

Понтифик надеется, что Бог поможет облегчить страдания тех людей, которые страдают от военного конфликта

Папа Римский Франциск поздравил всех людей с Пасхой, а также не забыл пожелать мира странам, охваченных войной, в том числе и Украине. Об этом он сказал в Ватикане во время своего послания, передает РИА Новости-Украина.

Франциск во время своего пасхального послания затронул проблему военных конфликтов в мире.

"Пусть Воскресший Пастырь станет попутчиком тех, кому пришлось оставить свою землю из-за вооруженных конфликтов, терактов, голода и репрессий. В эти времена пусть он поддержит усилия тех, кто активно работает на благо облегчения участи народа Сирии, жертвы войны, которая не прекращает сеять ужас и смерть" — заявил Франциск.

Иакже не забыл он упомянуть украинский конфликт, пожелав "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие" и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

"Близость Господа да не оставит население Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической республики Конго, которые страдают от постоянных конфликтов, усугубляемых ужасным голодом. Пусть он даст мир всему Ближнему востоку, как Святой земле, так и Ираку и Йемену, — заявил папа Франциск.

Напомним, что еще рано утром сегодня президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой. Президент отметил, что особенно приятно, что в этом году праздник объединил христианские конфессии: православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают это огромное событие в один день.