Парламент Турции меняет конституцию, расширяя полномочия Эрдогана
Турецкие парламентарии поддержали изменения в Конституцию страны в первом чтении
Турецкий парламент принял в первом чтении спорный законопроект, позволяющий расширить полномочия президента, должность которого в стране занимает Реджеп Тайип Эрдоган, а критики утверждают, что изменения приведут к единоличной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Парламент страны одобрил два заключительных раздела из 18 статей новой конституции после недельных дискуссий, которые начались 9 января и включали в себя заседания, которые часто продолжались до поздней ночи.
Правящая "Партия справедливости и развития" собрала 330 или более голосов, три пятых большинства, необходимых для принятия конституционных изменений, и отправила его на референдум для окончательного утверждения.
Изменения в конституцию теперь пойдут на второе чтение в парламенте в Анкаре, что, как ожидается, начнется в среду, где 18 статей будут снова обсуждаться одна за другой.
Дебаты относительно конституционных изменений в парламенте были горячими и сопровождались дракой, после которой один из депутатов даже утверждал, что был укушен в ногу.
Напомним, в ночь на 13 января турецкие законодатели одобрили часть изменений в рамках конституционной реформы.
Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.
В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность издавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей.
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