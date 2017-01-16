Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Парламент Турции меняет конституцию, расширяя полномочия Эрдогана http://www.segodnya.ua/img/article/7885/10_main.1484554922.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/10_tn.1484554922.jpg Мир Турецкие парламентарии поддержали изменения в Конституцию страны в первом чтении

Парламент Турции меняет конституцию, расширяя полномочия Эрдогана

Сегодня, 10:21

Турецкие парламентарии поддержали изменения в Конституцию страны в первом чтении

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Турецкий парламент принял в первом чтении спорный законопроект, позволяющий расширить полномочия президента, должность которого в стране занимает Реджеп Тайип Эрдоган, а критики утверждают, что изменения приведут к единоличной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Парламент страны одобрил два заключительных раздела из 18 статей новой конституции после недельных дискуссий, которые начались 9 января и включали в себя заседания, которые часто продолжались до поздней ночи.

Правящая "Партия справедливости и развития" собрала 330 или более голосов, три пятых большинства, необходимых для принятия конституционных изменений, и отправила его на референдум для окончательного утверждения.

Изменения в конституцию теперь пойдут на второе чтение в парламенте в Анкаре, что, как ожидается, начнется в среду, где 18 статей будут снова обсуждаться одна за другой.

Дебаты относительно конституционных изменений в парламенте были горячими и сопровождались дракой, после которой один из депутатов даже утверждал, что был укушен в ногу.

Напомним, в ночь на 13 января турецкие законодатели одобрили часть изменений в рамках конституционной реформы.

Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.

В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность издавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей.
Турция, президент, конституция, законопроект, партия, власть, парламент, дебаты, референдум, эрдоган, полномочия, критики, реформы

Вы сейчас просматриваете новость "Парламент Турции меняет конституцию, расширяя полномочия Эрдогана". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место крушения. Фото: 24.kg

Авиакатастрофа в Бишкеке: названа предварительная причина трагедии

Сегодня, 09:23

Президент Киргизии поручил правительству тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы

Мир

При обрушении здания в Стамбуле погиб ребенок

14 Января, 16:06

Здание находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения оно пустовало

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Москва пригласила команду Трампа на встречу по Сирии

14 Января, 02:48

Встреча должна пройти в Астане 23 января, через три дня после инаугурации Трампа

Мир

В результате ЧП погиб один человек. Фото: AFP

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

13 Января, 16:50

Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru

Эрдоган жестко обозначил рамки дальнейших переговоров по Кипру

13 Января, 15:32

По его словам, Северный Кипр демонстрирует искренность и желание интенсивной работы, чего не скажешь о Греции как гаранте Южного Кипра

Мир

В Турции снова неспокойно. Фото: AFP

В Турции на заводе прогремел взрыв, есть жертвы

13 Января, 13:44

Один человек погиб, еще 15 пострадали. О причинах произошедшего пока неизвестно 

Мир

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Президенту Турции Эрдогану расширили полномочия

13 Января, 10:32

Парламент страны внес изменения в конституцию

Мир

Антониу Гутерриш. Фото: РБК-Украина

Переговоры по объединению Кипра опять провалились

13 Января, 10:05

По словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии 18 января

Мир

В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами. Фото: ntv.com.tr

В парламенте Турции произошла массовая драка между депутатами

12 Января, 11:25

Народные избранники устроили потасовку из-за конституции

Мир

Мевлют Мерт Алтынташ. Фото: AFP

Убийцу посла России в Турции похоронят на безымянном кладбище

12 Января, 09:39

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтинташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.