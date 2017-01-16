Парламент Турции меняет конституцию, расширяя полномочия Эрдогана

Турецкий парламент принял в первом чтении спорный законопроект, позволяющий расширить полномочия президента, должность которого в стране занимает Реджеп Тайип Эрдоган, а критики утверждают, что изменения приведут к единоличной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Парламент страны одобрил два заключительных раздела из 18 статей новой конституции после недельных дискуссий, которые начались 9 января и включали в себя заседания, которые часто продолжались до поздней ночи.

Правящая "Партия справедливости и развития" собрала 330 или более голосов, три пятых большинства, необходимых для принятия конституционных изменений, и отправила его на референдум для окончательного утверждения.

Изменения в конституцию теперь пойдут на второе чтение в парламенте в Анкаре, что, как ожидается, начнется в среду, где 18 статей будут снова обсуждаться одна за другой.

Дебаты относительно конституционных изменений в парламенте были горячими и сопровождались дракой, после которой один из депутатов даже утверждал, что был укушен в ногу.

Напомним, в ночь на 13 января турецкие законодатели одобрили часть изменений в рамках конституционной реформы.

Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.

В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность издавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей.