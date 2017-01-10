Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро из-за "неисполнения своих обязанностей"

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей. За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

Издание подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности. "Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда", — заявил Кабельо.