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Пассажирский самолет исполнил танец под музыку из балета Щелкунчик (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/0_main.1482489497.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/0_tn.1482489497.jpg Мир Смоделировал представление французский хореограф-экспериментатор

Пассажирский самолет исполнил танец под музыку из балета Щелкунчик (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Смоделировал представление французский хореограф-экспериментатор


Танец высшего пилотажа. Под музыку из балета Щелкунчик пассажирский самолет выполнил невероятно опасные па.

Такой рождественский перфоманс устроила одна из европейских авиакомпаний – на заснеженной взлетно-посадочной полосе. Смоделировал представление французский хореограф-экспериментатор.

Почти 40-метровый гигант кружил синхронно с грузовиком, которые подвозят трапы. Такими экстремальными выкрутасами с диспетчерской руководил сам автор танков. Ведь чтобы выполнить его безопасно, все движения надо было рассчитать с точностью до метра.

"Чтобы узор стал идеальным, у меня были еще более смелые задумки. Но капитан отказался из соображений безопасности", – автор идеи.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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