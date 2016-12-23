Пассажирский самолет исполнил танец под музыку из балета Щелкунчик (видео)

Танец высшего пилотажа. Под музыку из балета Щелкунчик пассажирский самолет выполнил невероятно опасные па.

Такой рождественский перфоманс устроила одна из европейских авиакомпаний – на заснеженной взлетно-посадочной полосе. Смоделировал представление французский хореограф-экспериментатор.

Почти 40-метровый гигант кружил синхронно с грузовиком, которые подвозят трапы. Такими экстремальными выкрутасами с диспетчерской руководил сам автор танков. Ведь чтобы выполнить его безопасно, все движения надо было рассчитать с точностью до метра.

"Чтобы узор стал идеальным, у меня были еще более смелые задумки. Но капитан отказался из соображений безопасности", – автор идеи.

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