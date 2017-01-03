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Пекин накрыл удушливый смог (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/18_main.1483460366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/18_tn.1483460366.jpg Мир Власти просят местных жителей не покидать дома

Пекин накрыл удушливый смог (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:16

Власти просят местных жителей не покидать дома


Густой смог окутал столицу Китая. В Пекине – оранжевый, предпоследний уровень опасности. А все из-за автомобилей и вредных выбросов с предприятий, в частности, работающих на угле.

За последние месяцы – это уже не впервые. Кое-где видимость – всего 50 метров.

Школы и предприятия закрыты. Люди ходят по улицам в масках. Хотя власти просят без необходимости не покидать помещения.

Некоторые авиакомпании даже отменили свои рейсы в Пекин.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Китай, школы, Пекин, смог, рейсы, видимость

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Программа "События"

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