Пекин накрыл удушливый смог (видео)
События на ТК Украина
Власти просят местных жителей не покидать дома
Густой смог окутал столицу Китая. В Пекине – оранжевый, предпоследний уровень опасности. А все из-за автомобилей и вредных выбросов с предприятий, в частности, работающих на угле.
За последние месяцы – это уже не впервые. Кое-где видимость – всего 50 метров.
Школы и предприятия закрыты. Люди ходят по улицам в масках. Хотя власти просят без необходимости не покидать помещения.
Некоторые авиакомпании даже отменили свои рейсы в Пекин.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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