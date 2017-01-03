Пекин накрыл удушливый смог (видео)

Густой смог окутал столицу Китая. В Пекине – оранжевый, предпоследний уровень опасности. А все из-за автомобилей и вредных выбросов с предприятий, в частности, работающих на угле.

За последние месяцы – это уже не впервые. Кое-где видимость – всего 50 метров.

Школы и предприятия закрыты. Люди ходят по улицам в масках. Хотя власти просят без необходимости не покидать помещения.

Некоторые авиакомпании даже отменили свои рейсы в Пекин.

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