Пекин отправил военные корабли в спорные районы Восточно-Китайского моря

Как отмечается в заявлении, патрулирование архипелага, который Китай считает своим, производится на регулярной основе

Китайская береговая охрана направила три сторожевых катера в акваторию островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, являющихся объектом территориальных споров между Пекином и Токио. Об этом сообщило на своем сайте Государственное океанологическое управление КНР.

Как отмечается в заявлении ведомства, патрулирование архипелага, который Пекин считает своим, производится на регулярной основе.

Территориальные споры по поводу Дяоюйдао между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке данных островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.

Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону. Каждый раз такие действия влекут за собой негативную реакцию МИД и прочих государственных ведомств Японии.

Ранее сообщалось, что Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей.