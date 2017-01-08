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Пекин отправил военные корабли в спорные районы Восточно-Китайского моря http://www.segodnya.ua/img/article/7862/88_main.1483862614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/88_tn.1483862614.jpg Мир Как отмечается в заявлении, патрулирование архипелага, который Китай считает своим, производится на регулярной основе

Пекин отправил военные корабли в спорные районы Восточно-Китайского моря

Сегодня, 10:19

Как отмечается в заявлении, патрулирование архипелага, который Китай считает своим, производится на регулярной основе

ВМФ КНР. Фото: news.cn
ВМФ КНР. Фото: news.cn

Китайская береговая охрана направила три сторожевых катера в акваторию островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, являющихся объектом территориальных споров между Пекином и Токио. Об этом сообщило на своем сайте Государственное океанологическое управление КНР.

Как отмечается в заявлении ведомства, патрулирование архипелага, который Пекин считает своим, производится на регулярной основе.

Территориальные споры по поводу Дяоюйдао между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке данных островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.

Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону. Каждый раз такие действия влекут за собой негативную реакцию МИД и прочих государственных ведомств Японии.

Ранее сообщалось, что Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей.
Китай, Япония, корабль, море, КНР

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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