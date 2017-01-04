Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США

Он сообщил, что у республиканцев имеется "множество идей" для замены Obamacare

Первым шагом Дональда Трампа на посту президента США станет отмена обязательного медицинского страхования, получившего по имени уходящего главы государства Барака Обамы название Obamacare. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в среду, 4 января, избранный вице-президент Майк Пенс.

"Первым делом нужно выполнить наше обещание отменить Obamacare и заменить ее другой реформой системы здравоохранения, которая позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов со стороны правительства", — сказал избранный вице-президент. Сделать это, по его словам, необходимо таким образом, чтобы не обременить экономику США или самих американцев.

Трамп, как сообщил Пенс, после вступления в должность президента совместно с конгрессменами займется разработкой плана действий для "упорядоченного и плавного перехода к рыночной системе медицинского страхования". Он сообщил, что у республиканцев имеется "множество идей" для замены Obamacare, но не стал вдаваться в детали.

Сам Трамп 3 января заявил в Twitter, что республиканцам "следует быть осторожнее в том, что демократы не могут управлять Obamacare с ее плохим охватом и большим увеличением страховых взносов".

В тот же день сенатор от штата Вайоминг, представитель Республиканской партии Майкл Энзи подал в верхнюю палату американского Конгресса проект резолюции об отмене реформы в сфере медицинского страхования, проведенной Обамой.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

В ноябре Барак Обама заявлял, что поддержит Трампа, если тот сумеет улучшить ситуацию в сфере здравоохранения. "Трамп утверждает, что он сможет улучшить нашу систему здравоохранения. Если он сумеет обеспечить страховкой такое число людей — большее, чем я, — я поддержу этот шаг", — обещал американский лидер.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.