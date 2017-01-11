Пенс ответил на информацию о компромате на Трампа

Информация о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, обнародованная некоторыми американскими СМИ, может быть вызвана их предвзятостью. Об этом заявил в среду, 11 января, избранный вице-президент Майк Пенс.

Выступая во время вступительной части к пресс-конференции Трампа, Пенс отметил, что информация, обнародованная порталом Buzzfeed, не имеет никаких подтверждений, а распространение такой информации другими СМИ "можно объяснить только их предвзятостью".

Напомним, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного американского президента Дональда Трампа.

По словам автора доклада, экс-сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В документе утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.

"Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – сказано в публикации.

В ней также говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством президента России.