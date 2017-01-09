Пентагон ищет мощнейшие лазеры для истребителей

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила конкурс на разработку лазерной системы защиты для истребителей,- передает popmech.ru.

Перспективный лазерный оборонный комплекс получил название Laser Advancements for Next-generation Compact Environments (LANCE). По условиям технического задания, система должна быть совместима как с новейшими истребителями ВВС США, так и стоящими на вооружении самолетами. Военных интересуют новейшие решения в области лазерных технологий.

В рамках исследования будет проведена оценка целесообразности использования компактной лазерной установки для защиты истребителя, в том числе во время сверхзвукового полета, а также выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для проектирования, изготовления и принятия на вооружение лазерного комплекса.

В качестве одного из вариантов Пентагон рассматривает специальный контейнер с унифицированными креплениями, который можно будет прикрепить под крыло или фюзеляж самолета в зависимости от текущей боевой задачи. Перспективные истребители шестого поколения могут получить лазерные системы не только для защиты, но и для уничтожения летательных аппаратов и боевой техники противника.