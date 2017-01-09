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Пентагон ищет мощнейшие лазеры для истребителей http://www.segodnya.ua/img/article/7866/65_main.1483993644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/65_tn.1483993644.jpg Мир Военных интересуют новейшие решения в области лазерных технологий

Пентагон ищет мощнейшие лазеры для истребителей

Сегодня, 06:34

Военных интересуют новейшие решения в области лазерных технологий

AFRL объявила конкурс на разработку лазерной системы защиты для истребителей
AFRL объявила конкурс на разработку лазерной системы защиты для истребителей

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила конкурс на разработку лазерной системы защиты для истребителей,- передает popmech.ru.

Перспективный лазерный оборонный комплекс получил название Laser Advancements for Next-generation Compact Environments (LANCE). По условиям технического задания, система должна быть совместима как с новейшими истребителями ВВС США, так и стоящими на вооружении самолетами. Военных интересуют новейшие решения в области лазерных технологий.

В рамках исследования будет проведена оценка целесообразности использования компактной лазерной установки для защиты истребителя, в том числе во время сверхзвукового полета, а также выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для проектирования, изготовления и принятия на вооружение лазерного комплекса.

В качестве одного из вариантов Пентагон рассматривает специальный контейнер с унифицированными креплениями, который можно будет прикрепить под крыло или фюзеляж самолета в зависимости от текущей боевой задачи. Перспективные истребители шестого поколения могут получить лазерные системы не только для защиты, но и для уничтожения летательных аппаратов и боевой техники противника.
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