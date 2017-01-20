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Пентагон испытал летающий мотоцикл (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/99_main.1484864158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/99_tn.1484864158.jpg Мир В нынешних испытаниях принимал участие прототип с четырьмя пропеллерами, расположенными подобно квадрокоптеру

Пентагон испытал летающий мотоцикл (видео)

Сегодня, 05:00

В нынешних испытаниях принимал участие прототип с четырьмя пропеллерами, расположенными подобно квадрокоптеру


Исследовательская лаборатория армии США (US ARL) провела испытания электрического ховербайка, который успешно выполнил тестовый полёт в автономном режиме, – пишет "Популярная Механика".

Разработкой летающего мотоцикла по заказу Министерства обороны США занимается британская инжиниринговая компания Malloy Aeronautics. Первый прототип под названием P1 был сделан еще в 2013 году. Он был оборудован двумя пропеллерами и бензиновым двигателем объемом 1170 кубических сантиметров. Ховербайк был три метра длиной, 1,3 метра шириной и высотой полметра. Масса мотоцикла составляла 105 килограммов.

P1 мог подниматься в воздух на высоту до трех метров, а бензобака объемом 30 литров хватало примерно на 148 километров полета.

Второй прототип ховербайка под названием P2 отличался наличием четырех пропеллеров. Летающие мотоциклы военные планировали использовать для доставки оружия и боеприпасов, а также проведения разведывательных операций.

В нынешних испытаниях принимал участие прототип с четырьмя пропеллерами, расположенными подобно квадрокоптеру.

Ховербайк имеет стеклопластиковый корпус, остальные характеристики хранятся в тайне. Исходя из технического задания для разработчиков, летающий мотоцикл должен иметь грузоподъёмность до 360 килограммов, запас хода не менее 200 километров и способность развивать скорость до 97 км/ч. Серийный ховербайк получит гибридную силовую установку, в которой бензиновый мотор будет вращать генератор для питания электродвигателей и зарядки аккумуляторов.
военные, изобретение, ученые, пентагон, мотоцикл, прототип

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