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Пентагон готовит массшатное укрепление военного флота США http://www.segodnya.ua/img/article/7869/19_main.1484054937.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/19_tn.1484054937.jpg Мир Согласно программе, новые судна включают авианосец, который должен быть построен в штате Вирджиния, 16 крупных надводных военных кораблей и 18 подводных лодок

Пентагон готовит массшатное укрепление военного флота США

Сегодня, 15:26

Согласно программе, новые судна включают авианосец, который должен быть построен в штате Вирджиния, 16 крупных надводных военных кораблей и 18 подводных лодок

ВМФ США. Фото: specnazspn.livejournal.com
ВМФ США. Фото: specnazspn.livejournal.com

Пентагон призвал утвердить программу по увеличению военного флота стоимостью 500 млрд долл., которая в случае согласования станет крупнейшей с момента окончания холодной войны. Об этом пишет британское издание The Times.

США на сегодня имеют 274 боевых корабля, что значительно меньше по сравнению с 594 кораблями, которые были в ВМС США в 1987 году. Новые планы предусматривают увеличение до 355 кораблей.

Новые судна включают авианосец, который должен быть построен в штате Вирджиния, 16 крупных надводных военных кораблей и 18 подводных лодок.

В документе также отмечается необходимость большего количества десантных кораблей, плавучих доков и кораблей поддержки.

"Все, что будет меньше этих предложений, будет представлять неприемлемый уровень боевого риска для нашего вооружения и персонала", – говорится в докладе Пентагона.

По оценкам ВМС, покупка 47 новых судов обойдется в 509 млрд долл. на следующие 30 лет.

Эта цифра включает в себя "минимальную необходимую структуру", чтобы выполнить миссию, предусмотренную министерством обороны США.

Как известно, во время своей предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп объявил о планах довести до 350 число кораблей военно-морского флота, что станет частью более широкой политики "мира через силу", которая также предусматривает дополнительных 60 тысяч солдат, более 12 тысяч морских пехотинцев и еще как минимум 100 боевых самолетов.

Пока, правда, непонятно, сможет ли Трамп заручиться поддержкой консервативных республиканцев в Конгрессе, которые традиционно тяжело соглашаются на дополнительные бюджетные расходы.
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Источник:

Украинская правда

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