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Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/40_main.1484923579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/40_tn.1484923579.jpg Мир После богослужения следующий глава США вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их встретит уходящий президент Барак Обама

Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна (видео)

Сегодня, 16:43

После богослужения следующий глава США вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их встретит уходящий президент Барак Обама

Сегодня состоится инаугурация Трампа. Фото: AFP
Сегодня состоится инаугурация Трампа. Фото: AFP

Дональд Трамп, который через несколько часов будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США, начал день с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной у Лафайет-сквер, буквально в сотне метров от Белого дома.

К ним также присоединился и избранный вице-президент США Майкл Пенс с супругой.

После богослужения следующий глава государства вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их у парадного входа – под сводами так называемого Северного портика – встретит уходящий президент Барак Обама.

В резиденцию главы администрации также подъедут Джо Байден с женой и руководители Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств.
Им всем будет предложен чай в Голубой гостиной.

Затем президентский кортеж отправится из Белого дома на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где и начнется церемония инаугурации.

Будущие президенты США начинают день инаугурации с утреннего богослужения в церкви Святого Иоанна с 1816 года.

21 января Трамп и Пенс примут участие в молитвенном завтраке в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.
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Автор:

Сергей Науменко

Источники:

ИТАР-ТАСС, "Сегодня"

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