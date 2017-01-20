Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна (видео)

После богослужения следующий глава США вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их встретит уходящий президент Барак Обама

Дональд Трамп, который через несколько часов будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США, начал день с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной у Лафайет-сквер, буквально в сотне метров от Белого дома.

Pres.-elect Donald Trump and future First Lady Melania Trump leave St. John's Church to head to the White House. https://t.co/gAed18uokV pic.twitter.com/BR7Y1gxrYC — ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.

К ним также присоединился и избранный вице-президент США Майкл Пенс с супругой.

После богослужения следующий глава государства вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их у парадного входа – под сводами так называемого Северного портика – встретит уходящий президент Барак Обама.

В резиденцию главы администрации также подъедут Джо Байден с женой и руководители Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств.

Им всем будет предложен чай в Голубой гостиной.

Затем президентский кортеж отправится из Белого дома на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, где и начнется церемония инаугурации.

Будущие президенты США начинают день инаугурации с утреннего богослужения в церкви Святого Иоанна с 1816 года.

21 января Трамп и Пенс примут участие в молитвенном завтраке в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.