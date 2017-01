Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна (видео)

Дональд Трамп, который через несколько часов будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США, начал день с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной у Лафайет-сквер, буквально в сотне метров от Белого дома.

Pres.-elect Donald Trump and future First Lady Melania Trump leave St. John's Church to head to the White House. https://t.co/gAed18uokV pic.twitter.com/BR7Y1gxrYC