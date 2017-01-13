Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

То, что правление нового президента США Дональда Трампа будет насыщено скандалами, наглядно продемонстрировала эта неделя. Она ознаменовалась прощальной речью 44-го президента США Барака Обамы, первой пресс-конференцией Трампа в качестве 45-го президента, обсуждением в Сенате кандидатуры экс-главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, публикацией секретного отчета спецслужб о вмешательстве российских хакеров в предвыборную гонку в США и появлением информации о наличии у России компромата на нового хозяина Белого дома. На встрече со СМИ Трамп так и сказал: "Вы увидите движение, которого мир еще не видел".

Собственно, все эти вопросы стали главной темой пресс-конференции миллиардера, которая прошла в среду утром в фойе его небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Правда, судя по тому, что Трамп не дал всем собравшимся задать свои вопросы (особенно резко отказал журналисту CNN), а встречу оборвал на вопросе: "Кто из вашей команды имел контакты с РФ?", он вышел к журналистам исключительно, чтобы дать возможность своему юристу разъяснить, почему новый президент не будет продавать свой бизнес. По словам юриста, Трамп "полностью изолирует себя" от своих бизнес-интересов, к 20 января передав свой конгломерат в трастовое управление двум сыновьям. По словам юриста, будут задействованы ограничения на передачу Трампу информации о его бизнесе. Как будет работать механизм ограничения доступа строительного магната к его империи, непонятно. Но Трамп, желая продемонстрировать, что он честный политик, заявил, что Дубаи на днях предлагали ему $2 млрд за заключение ряда сделок между ОАЭ и США, а он взял и отказался.

КОМПРОМАТ. За несколько часов до этой пресс-конференции на американском новостном портале Buzzfeed появилась информация, что в приложении к секретной версии доклада Нацразведки, ФБР, ЦРУ и АНБ о вмешательстве российских хакеров в ход предвыборной кампании США есть досье с компроматом на Трампа. И именно эта часть доклада спецслужб не подлежала публикации в СМИ, но в итоге как-то туда попала. За считаные часы до встречи в Trump Tower телеканал CNN сделал сюжет на основе данных Buzzfeed, где звучит предположение, что у России есть возможность шантажировать Трампа. Именно из-за этого материала будущий президент не дал слово журналисту CNN, заявив: "Это совершенно бесчестные СМИ, но придется с этим жить".



В трамповском досье, в частности, говорится, что российские спецслужбы собрали компрометирующие материалы на Трампа во время его проживания в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве в 2013 году, где он представлял конкурс "Мисс Вселенная". Трамп якобы вызывал в президентский номер проституток, и установленные в номере ФСБ прослушка и видеосъемка это зафиксировали. Один из источников автора отчета напрямую утверждает, что Кремль обещал не публиковать компромат "в качестве награды за плодотворное сотрудничество". В заключении говорится о встречах представителей миллиардера с теми или иными российскими чиновниками. Миллиардеру даже якобы предлагали прибыльный бизнес в России, в том числе связанный с ЧМ-2018. Глава нефтяного концерна "Роснефть" якобы предлагал Трампу 19% акций компании за снятие санкций с РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это "абсолютной уткой, фальшивкой и полной чушью".

CNN утверждает, что информация о наличии у Кремля компромата на Трампа была получена от бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Он работал в РФ в 1990-х годах и получил данные для доклада от неких российских источников. Его работу по этому делу финансировали доноры кампании Хиллари Клинтон.

На пресс-конференции Трамп неохотно отвечал на эту тему, несколько раз повторяя, что он всегда своих сотрудников, отправляющихся в командировку, предупреждает: "Будьте осторожными!", мол, он прекрасно осведомлен, что в отелях могут следить. "Когда я выезжаю из страны, я очень осторожен. Меня окружают телохранители, другие проверенные люди. Я всегда говорю им, пожалуйста, будьте очень острожными, потому что могут быть камеры в ваших гостиничных номерах. В этих гостиничных номерах могут быть очень маленькие камеры. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы потом не увидеть себя по телевизору. И что, действительно кто-то верит в эту историю? Я на самом деле очень боюсь микробов", — попытался отшутиться Трамп.

САНКЦИИ. Журналисты попытались узнать у Трампа, какие будут введены санкции против России за кибератаки во время президентской гонки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе: "Это все придумали наши противники. Группа оппонентов собралась и всю это дрянь составила. Я считаю позором, что потом все это было опубликовано. Да, Россия, да, но, может быть, и другие? Это, вероятно, было дело рук Китая. И вообще масштабы хакерства достаточно огромные. Но посмотрите, что они узнали? Если Путину действительно нравится Дональд Трам, тот я считаю это активом, а не пассивом. Я надеюсь, что у меня будут складываться хорошие отношения с Путиным. Вы что думаете, что Хиллари была бы более жесткой в отношениях с Путиным?! Россия будет нас уважать гораздо больше, когда я буду руководить этой страной. Россия, Китай, Мексика, Япония — все страны будут нас уважать гораздо больше. Я думаю, это очень хорошее решение — выбрать меня президентом".

ТИЛЛЕРСОН. Пока журналисты дожимали Трампа в Нью-Йорке, в Вашингтоне прошли 9-часовые сенатские слушания с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном. Демократы ставили жесткие вопросы кандидату на фоне плаката "Убитые оппоненты Кремля" с фото отравленного полонием Александра Литвиненко и погибшего в Бутырском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Экс-глава Exxon Mobil, у которого оказались акции компании, управляющей "Яндекс", тоже не видит в России врага и не стал называть Путина преступником. По его мнению, необходим диалог с Москвой, чтобы ситуация не вышла из-под контроля: "Мы должны прояснить наши отношения с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в отстаивании своих собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны. США должны поставить перед российским руководством вопрос: хочет ли оно постоянно иметь Америку в роли противника?". При этом Тиллерсон отметил, что признание Крыма российским возможно, если в "более широком" соглашении будут учтены интересы украинского народа.

Как отмечает "Радио Свобода", русский вопрос станет лакмусовой бумажкой при утверждении в Сенате не только Тиллерсона, но и любой другой кандидатуры на высокие посты в американской администрации. На следующей неделе "жернова" Сената должны пройти конгрессмен Майк Помпео, претендующий на должность директора ЦРУ, и генерал Джеймс Маттис — на должность министра обороны. Оба не питают симпатий к Путину. Маттис, в частности, называл РФ самой серьезной угрозой, с какой сталкиваются США. Помпео критиковал действия России в Сирии.