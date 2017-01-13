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Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США http://www.segodnya.ua/img/article/7877/27_main.1484234593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/27_tn.1484234593.jpg Мир Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

Сегодня, 07:00

Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP
На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP

То, что правление нового президента США Дональда Трампа будет насыщено скандалами, наглядно продемонстрировала эта неделя. Она ознаменовалась прощальной речью 44-го президента США Барака Обамы, первой пресс-конференцией Трампа в качестве 45-го президента, обсуждением в Сенате кандидатуры экс-главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, публикацией секретного отчета спецслужб о вмешательстве российских хакеров в предвыборную гонку в США и появлением информации о наличии у России компромата на нового хозяина Белого дома. На встрече со СМИ Трамп так и сказал: "Вы увидите движение, которого мир еще не видел". 

Собственно, все эти вопросы стали главной темой пресс-конференции миллиардера, которая прошла в среду утром в фойе его небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Правда, судя по тому, что Трамп не дал всем собравшимся задать свои вопросы (особенно резко отказал журналисту CNN), а встречу оборвал на вопросе: "Кто из вашей команды имел контакты с РФ?", он вышел к журналистам исключительно, чтобы дать возможность своему юристу разъяснить, почему новый президент не будет продавать свой бизнес. По словам юриста, Трамп "полностью изолирует себя" от своих бизнес-интересов, к 20 января передав свой конгломерат в трастовое управление двум сыновьям. По словам юриста, будут задействованы ограничения на передачу Трампу информации о его бизнесе. Как будет работать механизм ограничения доступа строительного магната к его империи, непонятно. Но Трамп, желая продемонстрировать, что он честный политик, заявил, что Дубаи на днях предлагали ему $2 млрд за заключение ряда сделок между ОАЭ и США, а он взял и отказался.

КОМПРОМАТ. За несколько часов до этой пресс-конференции на американском новостном портале Buzzfeed появилась информация, что в приложении к секретной версии доклада Нацразведки, ФБР, ЦРУ и АНБ о вмешательстве российских хакеров в ход предвыборной кампании США есть досье с компроматом на Трампа. И именно эта часть доклада спецслужб не подлежала публикации в СМИ, но в итоге как-то туда попала. За считаные часы до встречи в Trump Tower телеканал CNN сделал сюжет на основе данных Buzzfeed, где звучит предположение, что у России есть возможность шантажировать Трампа. Именно из-за этого материала будущий президент не дал слово журналисту CNN, заявив: "Это совершенно бесчестные СМИ, но придется с этим жить".

В трамповском досье, в частности, говорится, что российские спецслужбы собрали компрометирующие материалы на Трампа во время его проживания в отеле "Ритц-Карлтон" в Москве в 2013 году, где он представлял конкурс "Мисс Вселенная". Трамп якобы вызывал в президентский номер проституток, и установленные в номере ФСБ прослушка и видеосъемка это зафиксировали. Один из источников автора отчета напрямую утверждает, что Кремль обещал не публиковать компромат "в качестве награды за плодотворное сотрудничество". В заключении говорится о встречах представителей миллиардера с теми или иными российскими чиновниками. Миллиардеру даже якобы предлагали прибыльный бизнес в России, в том числе связанный с ЧМ-2018. Глава нефтяного концерна "Роснефть" якобы предлагал Трампу 19% акций компании за снятие санкций с РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это "абсолютной уткой, фальшивкой и полной чушью".

CNN утверждает, что информация о наличии у Кремля компромата на Трампа была получена от бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Он работал в РФ в 1990-х годах и получил данные для доклада от неких российских источников. Его работу по этому делу финансировали доноры кампании Хиллари Клинтон.

На пресс-конференции Трамп неохотно отвечал на эту тему, несколько раз повторяя, что он всегда своих сотрудников, отправляющихся в командировку, предупреждает: "Будьте осторожными!", мол, он прекрасно осведомлен, что в отелях могут следить. "Когда я выезжаю из страны, я очень осторожен. Меня окружают телохранители, другие проверенные люди. Я всегда говорю им, пожалуйста, будьте очень острожными, потому что могут быть камеры в ваших гостиничных номерах. В этих гостиничных номерах могут быть очень маленькие камеры. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы потом не увидеть себя по телевизору. И что, действительно кто-то верит в эту историю? Я на самом деле очень боюсь микробов", — попытался отшутиться Трамп.

САНКЦИИ. Журналисты попытались узнать у Трампа, какие будут введены санкции против России за кибератаки во время президентской гонки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе: "Это все придумали наши противники. Группа оппонентов собралась и всю это дрянь составила. Я считаю позором, что потом все это было опубликовано. Да, Россия, да, но, может быть, и другие? Это, вероятно, было дело рук Китая. И вообще масштабы хакерства достаточно огромные. Но посмотрите, что они узнали? Если Путину действительно нравится Дональд Трам, тот я считаю это активом, а не пассивом. Я надеюсь, что у меня будут складываться хорошие отношения с Путиным. Вы что думаете, что Хиллари была бы более жесткой в отношениях с Путиным?! Россия будет нас уважать гораздо больше, когда я буду руководить этой страной. Россия, Китай, Мексика, Япония — все страны будут нас уважать гораздо больше. Я думаю, это очень хорошее решение — выбрать меня президентом".

ТИЛЛЕРСОН. Пока журналисты дожимали Трампа в Нью-Йорке, в Вашингтоне прошли 9-часовые сенатские слушания с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном. Демократы ставили жесткие вопросы кандидату на фоне плаката "Убитые оппоненты Кремля" с фото отравленного полонием Александра Литвиненко и погибшего в Бутырском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Экс-глава Exxon Mobil, у которого оказались акции компании, управляющей "Яндекс", тоже не видит в России врага и не стал называть Путина преступником. По его мнению, необходим диалог с Москвой, чтобы ситуация не вышла из-под контроля: "Мы должны прояснить наши отношения с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в отстаивании своих собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны. США должны поставить перед российским руководством вопрос: хочет ли оно постоянно иметь Америку в роли противника?". При этом Тиллерсон отметил, что признание Крыма российским возможно, если в "более широком" соглашении будут учтены интересы украинского народа.

Как отмечает "Радио Свобода", русский вопрос станет лакмусовой бумажкой при утверждении в Сенате не только Тиллерсона, но и любой другой кандидатуры на высокие посты в американской администрации. На следующей неделе "жернова" Сената должны пройти конгрессмен Майк Помпео, претендующий на должность директора ЦРУ, и генерал Джеймс Маттис — на должность министра обороны. Оба не питают симпатий к Путину. Маттис, в частности, называл РФ самой серьезной угрозой, с какой сталкиваются США. Помпео критиковал действия России в Сирии.
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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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