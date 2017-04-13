Перед поездкой в Москву Тиллерсон советовался с МИД Украины – Климкин

Сегодня, 13:46

По его словам, Тиллерсон во время встречи министров иностранных дел Большой семерки заявил, что США будут поддерживать Украину

Павел Климкин, фото AFP
Павел Климкин, фото AFP

Перед поездкой в РФ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон советовался с МИД Украины и подтвердил позицию, что сотрудничать с Россией на основе доверия нельзя. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я разговаривал с Государственным секретарем США. Он с нами советовался, когда строил свою позицию ... Я считаю, что его визит (в Россию – Ред.) очень четко продемонстрировал, не только в смысле заявлений, но и в смысле той логики, что он выкладывал во время пресс-конференции ... Наш тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией мы не можем, в принципе, ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно была подтверждена", – сказал Климкин.

По его словам, Тиллерсон во время встречи министров иностранных дел Большой семерки заявил, что США будут поддерживать Украину.

"Он сказал: "Мы готовы сделать для Украины больше. Мы всегда с Украиной. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, каждый должен сделать больше", – сказал Климкин.
Как сообщалось, 12 апреля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон перед его визитом в Россию.

Напомним, в Кремле рассказали, какое место Украина заняла на переговорах Путина и Тиллерсона.
США, климкин, МИД Украины, Тиллерсон

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УНН

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