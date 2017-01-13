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Переговоры по объединению Кипра опять провалились http://www.segodnya.ua/img/article/7878/69_main.1484295053.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/69_tn.1484295053.jpg Мир По словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии 18 января

Переговоры по объединению Кипра опять провалились

Сегодня, 10:05

По словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии 18 января

Антониу Гутерриш. Фото: РБК-Украина
Антониу Гутерриш. Фото: РБК-Украина

Переговоры по объединению Кипра в Женеве завершились без определенных результатов, однако продолжатся в ходе конференции 18 января. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

По словам Гуттериша, принято решение о встрече глав МИД Греции, Турции и Британии после того, как стороны обозначили свои позиции. "В ходе обсуждения подчеркнули намерение участников найти взаимоприемлемые решения по вопросам безопасности и гарантий, которые призваны решить проблемы обеих сторон", – отметил он.

Он также добавил, что участники переговоров сошлись во мнении о том, что "безопасность одного сообщества не может быть достигнута за счет безопасности другого".

Напомним, накануне к переговорам по объединению Кипра присоединились главы МИД государств-гарантов. По замыслу организаторов, это конференция должна стать завершающим шагом по объединению Кипра.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал эти переговоры последним шансом нормализовать ситуацию.
Греция, Кипр, Турция, переговоры, ООН

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Источник:

РБК-Украина

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