Перестрелка на референдуме в Турции: число жертв растет

Сегодня, 17:47

Скончался один из раненных во время перестрелки на избирательном участке в Турции


В Турции увеличилось число погибших в результате перестрелки на одном из избирательных участков провинции Диярбакыр до трех человек.

Как сообщает местное издание NTV, скончался один из раненных.

Перестрелка произошла в селе Ябанарды провинции Диярбакыр на избирательном участке между родственниками. Конфликт произошел из-за разногласий в политических взглядах

Напомним, сегодня, 16 апреля 2017 года, в Турции проходит референдум по переходу к президентской системе правления и, соответственно, расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана.

Опросы показывают, что число сторонников и противников реформы примерно равны.
Турция, перестрелка, референдум, эрдоган, Диярбакыр

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Корреспондент

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