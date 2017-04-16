Перестрелка на референдуме в Турции: число жертв растет

Скончался один из раненных во время перестрелки на избирательном участке в Турции

В Турции увеличилось число погибших в результате перестрелки на одном из избирательных участков провинции Диярбакыр до трех человек.

Как сообщает местное издание NTV, скончался один из раненных.

Перестрелка произошла в селе Ябанарды провинции Диярбакыр на избирательном участке между родственниками. Конфликт произошел из-за разногласий в политических взглядах

Напомним, сегодня, 16 апреля 2017 года, в Турции проходит референдум по переходу к президентской системе правления и, соответственно, расширения полномочий президента страны Реджепа Эрдогана.

Опросы показывают, что число сторонников и противников реформы примерно равны.