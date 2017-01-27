Первая неделя Трампа: что изменилось в США и мире

Первая неделя президентства Дональда Трампа ознаменовалась выполнением республиканцем практически всех своих спорных предвыборных обещаний. В первые же часы после инаугурации 20 января миллиардер подписал указ о приостановке реализации закона Барака Обамы об обязательной оплате компаниями медстраховки для всех сотрудников. Это является началом процесса отмены так называемого Obamacare, для чего необходимо голосование в Конгрессе США.

Свой первый официальный рабочий день, 23 января, 45-й президент США начал с подписания указа о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — зоне свободной торговли между 12 странами региона, которая считалась экономическим противовесом Китаю. Чуть ранее на сайте Белого дома появилось заявление Трампа о скором начале процесса перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой, которое работало с 1994 года. В заявлении сказано, что если Оттава и Мехико откажутся пересматривать NAFTA с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, то США выйдут из соглашения.

Но Мексика уже начинает демонстрировать несогласие с Белым домом, поскольку в среду Трамп выполнил свое еще одно обещание: во время посещения министерства нацбезопасности он подписал указ о строительстве стены на всей протяженности границы с Мексикой, а это 3200 км! "Страна без границ — не страна, — заявил на встрече Трамп. — Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы". Позже в интервью ABC News Дональд Трамп подчеркнул, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы, а все расходы, предположительно $10 млрд, возместит правительство Мексики. Возможно, уточнил глава Белого дома, эти выплаты будут сделаны "в сложной форме".

После этого заявления прошло не более часа, как президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение американского президента и заявил, что они точно за это платить не будут. "Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет. Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Ньето в телеобращении к нации.

А в среду Трамп занялся и нелегалами — подписал указ о вводе жестких мер против городов США, которые "предоставляют убежища" иммигрантам. По мнению Белого дома, правоохранительные органы в этих городах отказались сотрудничать с федеральными службами и не предпринимают никаких мер для поиска, выявления и депортации нелегально пересекших границу США. Как сообщает радиостанция "Голос Америки", одной из мер, которая должна заставить местные власти заняться нелегалами — прекращение федерального финансирования социальных программ в таких городах.

Еще был введен запрет на финансирование зарубежных организаций, занимающихся продвижением права на аборты, санкционировано строительство трубопровода в Дакоте и заморожен найм новых сотрудников в федеральные учреждения. На этом, конечно, Трамп не собирается останавливаться. Впереди граждан четырех мусульманских стран, включая Сирию, ожидает временный (пока) запрет на получение американских виз, прекращение приема беженцев на срок не менее четырех месяцев, возобновление использования тюрьмы на Гуантанамо, а также возврат пыток. По данным американских газет The New York Times, на подписи у Трампа уже лежит проект указа "О задержании и допросах военнослужащих противника", который размораживает проект ЦРУ о создании за рубежом тюрем для содержания подозреваемых в терроризме. Эта программа была свернута при Бараке Обаме в 2009 году. Телеканалу ABC Трамп пояснил, что считает приемлемыми пытки водой по отношению к радикальным исламистам. "Они стреляют, они отрезают головы нашим гражданам — и не только нашим — просто потому, что те оказались христианами на Ближнем Востоке. Если "Исламское государство" творит то, о чем мы не слышали еще со средних веков, почему я должен испытывать отвращение к пыткам водой?" — сказал Трамп.

СМИ также сообщили о готовящемся указе о сокращении финансирования ООН.

ФРАНЦИЯ. Со своими компроматами проходит предвыборная президентская кампания во Франции. Главный скандал разворачивается вокруг кандидата в президенты с неплохими шансами на победу, экс-премьера Франсуа Фийона, который баллотируется от партии Николя Саркози "Республиканцы". Во вторник сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью о том, как жена политика Пенелопа восемь лет получала деньги в качестве помощника парламентария Франсуа Фийона. Доказательством стали платежные бланки, оказавшиеся в распоряжении газеты. Согласно этим документам, Пенелопа получила полмиллиона евро. Однако какую работу выполняла за эти деньги, неизвестно. "Нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону в том случае, если это не является фиктивным местом работы. Прямых доказательств ее службы нет", — говорится в статье.

Французская прокуратура начала предварительное расследование подозрений в растрате госсредств Фийоном и сокрытии им преступления. Сам кандидат заявил, что хочет как можно скорее получить аудиенцию в Национальной финансовой прокуратуре страны, чтобы дать пояснения по этому делу. "Меня не удивляет, что такие старые и законные факты стали предметом такой кампании за три месяца до президентских выборов", — заявил Фийон в одном из своих комментариев.