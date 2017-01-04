Первая ракетка мира Кербер вышла на украинку Свитолину на турнире в Брисбене (фото)

Первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в 1/4 финала турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

В своем первом матче на турнире Кербер во втором круге со счетом 6:3, 2:6, 6:3 переиграла 20-летнюю австралийку Эшли Барти, которая в мировом рейтинге располагается на 271-й строчке. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Немка совершила по ходу встречи 5 эйсов при 9 двойных ошибках и реализовала 4 брейк-поинта из 10.

За выход в полуфинал соревнований 28-летняя Кербер поборется с украинкой Элиной Свитолиной (6-й номер посева).