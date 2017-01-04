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Первая ракетка мира Кербер вышла на украинку Свитолину на турнире в Брисбене (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/68_main.1483539193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/68_tn.1483539193.jpg Мир Ангелик Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Кербер вышла на украинку Свитолину на турнире в Брисбене (фото)

Сегодня, 16:47

Ангелик Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в 1/4 финала турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

В своем первом матче на турнире Кербер во втором круге со счетом 6:3, 2:6, 6:3 переиграла 20-летнюю австралийку Эшли Барти, которая в мировом рейтинге располагается на 271-й строчке. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Немка совершила по ходу встречи 5 эйсов при 9 двойных ошибках и реализовала 4 брейк-поинта из 10.

За выход в полуфинал соревнований 28-летняя Кербер поборется с украинкой Элиной Свитолиной (6-й номер посева).
Элина Свитолина, теннисистка, Ангелик Кербер

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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