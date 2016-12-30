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Первый китайский авианосец озадачил Тайвань http://www.segodnya.ua/img/article/7845/59_main.1483065734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/59_tn.1483065734.jpg Мир Авианосец Liaoning Военно-морских сил Китайской Народной Республики в сопровождении шести кораблей впервые вошел в спорные воды Южно-Китайского моря

Первый китайский авианосец озадачил Тайвань

Сегодня, 06:52

Авианосец Liaoning Военно-морских сил Китайской Народной Республики в сопровождении шести кораблей впервые вошел в спорные воды Южно-Китайского моря

Китайцы утверждают, что в данном районе проходят учения их пилотажной группы
Китайцы утверждают, что в данном районе проходят учения их пилотажной группы

Единственный китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей ВМС КНР прошел мимо Японских островов в Тихий океан через пролив Баши, расположенный между Тайванем и Филиппинами, а также неподалеку от архипелага Пратас, который находится под контролем Тайваня. В сопровождении Liaoning следуют два эсминца проекта 052C, один более современный эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и техническое судно проекта 903А.

Китайцы утверждают, что в данном районе проходят учения их пилотажной группы. Япония направила для наблюдения за китайцами свой патрульный самолет, но больше всего Liaoning обеспокоил Тайвань. Учитывая недавние маневры китайских бомбардировщиков у берегов острова, тайваньские власти не на шутку встревожены столь пристальным вниманием со стороны КНР. Тем более недавно Китай выразил протест в связи с планами США по военному сотрудничеству с Тайванем.

Арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет прав на спорные территории в Южно-Китайском море, но председатель КНР заявил, что эти острова испокон веков являются неотъемлемой частью Китая. Тем не менее, на спорные территории претендуют Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и даже Бруней. Наиболее напряженной является ситуация вокруг Скарборо и Спратли, где расположены крупные месторождения нефти и газа.

Первый китайский авианосец Liaoning до 19 июня 1990 года был известен под именем "Рига", а затем, до 25 сентября 2012 года, он назывался "Варяг". Корабль был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве для ВМФ СССР, но после распада страны он достался Украине. В 1998 году судно продали за 25 миллионов долларов китайцам, которые собирались сделать из него плавучее казино, но в итоге построили из корабля авианосец.
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