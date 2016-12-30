Первый китайский авианосец озадачил Тайвань

Единственный китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей ВМС КНР прошел мимо Японских островов в Тихий океан через пролив Баши, расположенный между Тайванем и Филиппинами, а также неподалеку от архипелага Пратас, который находится под контролем Тайваня. В сопровождении Liaoning следуют два эсминца проекта 052C, один более современный эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и техническое судно проекта 903А.

Китайцы утверждают, что в данном районе проходят учения их пилотажной группы. Япония направила для наблюдения за китайцами свой патрульный самолет, но больше всего Liaoning обеспокоил Тайвань. Учитывая недавние маневры китайских бомбардировщиков у берегов острова, тайваньские власти не на шутку встревожены столь пристальным вниманием со стороны КНР. Тем более недавно Китай выразил протест в связи с планами США по военному сотрудничеству с Тайванем.

Арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет прав на спорные территории в Южно-Китайском море, но председатель КНР заявил, что эти острова испокон веков являются неотъемлемой частью Китая. Тем не менее, на спорные территории претендуют Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и даже Бруней. Наиболее напряженной является ситуация вокруг Скарборо и Спратли, где расположены крупные месторождения нефти и газа.

Первый китайский авианосец Liaoning до 19 июня 1990 года был известен под именем "Рига", а затем, до 25 сентября 2012 года, он назывался "Варяг". Корабль был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве для ВМФ СССР, но после распада страны он достался Украине. В 1998 году судно продали за 25 миллионов долларов китайцам, которые собирались сделать из него плавучее казино, но в итоге построили из корабля авианосец.