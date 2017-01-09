Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели http://www.segodnya.ua/img/article/7865/46_main.1483963963.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/46_tn.1483963963.jpg Мир Собака не может смириться со смертью своего хозяина 

Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели

Сегодня, 20:16

Собака не может смириться со смертью своего хозяина 

У здания суда в Измире был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. Фото: AFP
У здания суда в Измире был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. Фото: AFP

В Измире собака полицейского, погибшего в результате теракта 5 января, ждет его на месте гибели. Пес по кличке Зейтин тоскует по своему хозяину, пишет Hurriyet Daily News.

Друзья погибшего полицейского рассказали, что мужчина очень любил животных и относился к ним так же, как и к людям.

.jpg_161

Напомним, возле здания суда в городе Измир, что на западе Турции, взорвался заминированный автомобиль.Жертвами этого нападения стали полицейский и сотрудник суда.

Полиция Турции в результате перестрелки ликвидировала двоих террористов.

Всего террористов было трое. У одного из убитых на теле была бомба. Третий террорист смог сбежать, сейчас его разыскивают.

Именно в Измире турецкая полиция задержала 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной группировкой ИГИЛ. Облавы проводятся в рамках следствия по делу о нападении на стамбульский клуб в новогоднюю ночь.
Турция, террорист, теракт, собака, бомба, полиция, автомобиль, ИГИЛ, взорвался, турции, измир
Все новости по теме Теракты в мире.

Вы сейчас просматриваете новость "Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP

Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек

4 Января, 11:01

Полицейская операция проводится в городе Измире, а среди задержанных могут быть иностранцы

Мир

В Турции новое ЧП. Фото: AFP

В Турции устроили охоту на политиков правящей партии

11 Октября 2016, 11:40

Власти заявляют, что оба убийства совершили члены курдской партии, которую Анкара считает террористической организацией

Мир

Стрелок ликвидирован полицией. Фото: скриншот

Стрелок из ночного клуба в Стамбуле ликвидирован – СМИ

1 Января, 10:48

На месте инцидента ситуация полностью под контролем полиции и правоохранители же начинают расходиться 

Мир

Взрыв прогремел возле полицейского участка. Фото: AFP

В Турции прогремел новый взырыв: погиб ребенок, десятки ранены

18 Августа 2016, 08:44

Всего теракт у полицейского участка унес жизни троих человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.