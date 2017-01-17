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Песков ответил на слова советника Трампа о том, что русские готовы есть снег http://www.segodnya.ua/img/article/7890/12_main.1484653889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/12_tn.1484653889.jpg Мир По словам пресс-секретаря президента РФ, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства

Песков ответил на слова советника Трампа о том, что русские готовы есть снег

Сегодня, 13:46

По словам пресс-секретаря президента РФ, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова советника избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи о том, что русские готовы есть снег, чтобы выжить.

"С этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил все-таки – русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", – сказал Песков

Ранее Энтони Скарамуччи заявил, что санкции против РФ в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить", – сказал он.
россия, США, трамп, песков, санкции, скарамуччи

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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