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Песков прокомментировал намерение Тиллерсона дать Украине летальное оружие http://www.segodnya.ua/img/article/7876/30_main.1484223417.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/30_tn.1484223417.jpg Мир Пока, по словам пресс-секретаря президент РФ, Москва не будет реагировать на такие заявления

Песков прокомментировал намерение Тиллерсона дать Украине летальное оружие

Сегодня, 14:13

Пока, по словам пресс-секретаря президент РФ, Москва не будет реагировать на такие заявления

Песков. Фото: star-magazine.ru
Песков. Фото: star-magazine.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разъяснять госсекретарю США Рексу Тиллерсону все вопросы касательно Донбасса. Так он прокомментировал, заявления Тиллерсона о том, что Россия вторглась на территорию Украины на восточной границе, и в связи с этим необходимо помочь Киеву, предоставив ему оборонительное оружие.

"Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", – сказал Песков.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.
россия, США, Донбасс, песков, летальное оружие, Тиллерсон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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