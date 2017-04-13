Песков рассказал, какое место Украина заняла на переговорах Путина и Тиллерсона

Сегодня, 13:06

Он отметил, что детального обсуждения Украины не было, но этот вопрос обсуждался "пунктирно"

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

В Кремле заявили, что вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент РФ Владимир Путин детально не обсуждали ситуацию в Украине, а в целом говорить о сдвигах в отношениях США и России рано. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Москве 12 апреля.

"Нет, нельзя, пока рано", – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о каком-то сдвиге отношений России и США после встречи Путина и Тиллерсона.

Он напомнил, что Путин принял в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Они информировали Путина о своих переговорах.

"Прошло достаточно конструктивное общение у президента Путина с госсекретарем Тиллерсоном. Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двухсторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин "дал анализ и свое видение предтечи того кризиса, который сейчас в двухсторонних отношениях наблюдается".

"Мы надеемся, что этот анализ станет известен президенту США, по крайней мере, это даст понять, что, с нашей точки зрения, в предыдущие несколько лет привело нас в такой двухсторонний тупик", – сказал Песков.

По его словам, обстоятельно обсуждалась Сирия, и Путин изложил российское видение ситуации и перспективы ее развития.

На вопрос, обсуждалась ли ситуация в Украине, Песков ответил: "Пунктирно – да, детального обсуждения Украины не было". По его словам, в целом "разговор можно назвать конструктивным", и есть понимание необходимости поддерживать диалог для поиска решения вопросов.

Песков также сообщил, что вчера возможная встреча Путина и президента США Дональда Трампа не обсуждалась.

При этом он отметил, что фото и видео встречи Путина и Тиллерсона распространяться не будет, так как "медийного освещения не велось".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "потрясающей" работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Украина, Путин, песков, лавров, Тиллерсон

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УНИАН

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