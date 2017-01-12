Песков рассказал, на что рассчитывает Кремль в отношениях с Трампом

В Москве надеются, что в российско-американских отношениях будет больше взаимного уважения

Кремль выражает надежду, что президент РФ Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп наладят диалог. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Reuters, передает "Укринформ".

"Действительно, в Москве надеются, что наши президенты (США и РФ. – Ред.) поладят... Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не ожидают. Но вести диалог – то, на что стоит надеяться, и то, что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает пресс-конференцию Трампа.

При этом пресс-секретарь Путина выразил надежду, что в российско-американских отношениях будет "больше взаимного уважения".

Ранее Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники в России рассматривают как угрозу ее интересам и безопасности.