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Петерансель на внедорожнике сбил мотоциклиста во время 10-го этапа "Дакар"-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7877/51_main.1484237135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/51_tn.1484237135.jpg Мир У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости

Петерансель на внедорожнике сбил мотоциклиста во время 10-го этапа "Дакар"-2017

Сегодня, 18:05

У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости

Фото AFP
Фото AFP

Французский гонщик "Пежо" Стефан Петерансель сбил мотоциклиста из Словении Симона Марчича на десятом этапе "Дакара", сообщает официальный твиттер гонки.

У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости.

Петерансель оставался с пострадавшим до тех пор, пока не подоспела помощь.

После девяти этапов он шел на втором месте в генеральной классификации, отставая на 1.38 от Себастьена Леба. Марчич на KTM занимал 68-е место в зачете мотоциклистов.
автоспорт, ралли Дакар, Стефан Петерансель

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СЭ

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