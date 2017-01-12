Петерансель на внедорожнике сбил мотоциклиста во время 10-го этапа "Дакар"-2017

Французский гонщик "Пежо" Стефан Петерансель сбил мотоциклиста из Словении Симона Марчича на десятом этапе "Дакара", сообщает официальный твиттер гонки.

У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости.

Петерансель оставался с пострадавшим до тех пор, пока не подоспела помощь.

После девяти этапов он шел на втором месте в генеральной классификации, отставая на 1.38 от Себастьена Леба. Марчич на KTM занимал 68-е место в зачете мотоциклистов.