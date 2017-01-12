Петерансель на внедорожнике сбил мотоциклиста во время 10-го этапа "Дакар"-2017
У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости
Французский гонщик "Пежо" Стефан Петерансель сбил мотоциклиста из Словении Симона Марчича на десятом этапе "Дакара", сообщает официальный твиттер гонки.
У Марчича диагностирован открытый перелом берцовой кости.
Петерансель оставался с пострадавшим до тех пор, пока не подоспела помощь.
После девяти этапов он шел на втором месте в генеральной классификации, отставая на 1.38 от Себастьена Леба. Марчич на KTM занимал 68-е место в зачете мотоциклистов.
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