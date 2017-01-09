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Пилот "Форс Индия" признан лучшим гонщиком Латинской Америки

Сегодня, 19:42

Мексиканец в прошлом сезоне Формулы-1 16 раз финишировал в первой десятке

Серхио Перес. Фото Informador.com.mx
Серхио Перес. Фото Informador.com.mx

На специальной церемонии FIA American Awards, проходившей в Мехико на автодроме имени братьев Родригес в воскресенье вечером, пилот Серхио Перес был признан лучшим гонщиком, представляющим страны Латинской Америки.

Мексиканец удостоен этой награды за успешное выступление в прошлом сезоне Формулы-1, ведь он 16 раз финишировал в первой десятке, дважды поднимался на подиум и занял 7-е место в личном зачете чемпионата мира. Во многом благодаря его стараниям Force India смогла подняться на 4-ю строчку Кубка конструкторов – для команды из Сильверстоуна это беспрецедентное достижение.

"Я горжусь тем, что церемония FIA American Awards проходит в Мексике, – сказал Перес. – Это подтверждение растущей популярности автоспорта в нашей стране. 2016 год был самым важным в моей карьере, и подобная награда значит очень много. Спасибо FIA за то, что меня назвали лучшим гонщиком Латинской Америки! Постараемся в 2017 году выступать еще лучше".

Вел церемонию президент FIA Жан Тодт, который также вручил награду мэру Мехико Мигелю Ахелю Манкере за "инициативы в области развития городского автомобилизма".
Формула-1, Форс Индия, Серхио Перес

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Источник:

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