По делу о теракте в Берлине задержаны четыре человека – СМИ

Вместе с тем сам исполнитель теракта пока остается на свободе

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с исполнителем Анисом Амри, которого ищут по всей Европе. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.

Как сообщалось, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.