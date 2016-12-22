По делу о теракте в Берлине задержаны четыре человека – СМИ
Вместе с тем сам исполнитель теракта пока остается на свободе
Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с исполнителем Анисом Амри, которого ищут по всей Европе. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.
Как сообщалось, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.
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