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По делу о теракте в Берлине задержаны четыре человека – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7819/37_main.1482399342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/37_tn.1482399342.jpg Мир Вместе с тем сам исполнитель теракта пока остается на свободе

По делу о теракте в Берлине задержаны четыре человека – СМИ

Сегодня, 11:33

Вместе с тем сам исполнитель теракта пока остается на свободе

Последствия теракта в Берлине. Фото: AFP
Последствия теракта в Берлине. Фото: AFP

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с исполнителем Анисом Амри, которого ищут по всей Европе. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на источники в Генпрокуратуре ФРГ.

Как сообщалось, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.
Германия, теракт, ярмарка, берлин, грузовик

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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